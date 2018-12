Confirmação oficial: Dia extra de férias e novo feriado começam já em 2019

O ministro da Educação luxemburguês respondeu ontem à noite à pergunta parlamentar por parte do deputado do ADR Fernand Kartheiser, considerada homofóbica por várias figuras da política luxemburguesa. Na resposta, dada na sua conta de Twitter, Claude Meisch cita a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada há 70 anos pelas Nações Unidas.