Confinamento para não vacinados fora de questão no Luxemburgo

Patrick JACQUEMOT Luc Feller, Alto Comissário para a Proteção Nacional, rejeita a ideia de isolamento para 24% da população adulta do Grão-Ducado que ainda não está vacinada.

O Luxemburgo não é a Áustria, no que toca às medidas sanitárias para conter o aumento de casos de covid-19. Quem o diz é Luc Feller, Alto Comissário para a Proteção Nacional, que confirmou ao L'Essentiel não estar no planos do Governo impor confinamento para pessoas não vacinadas.

Aliás, o Alto Comissário vai mais longe e garante que as situações pandémicas dos dois países não são comparáveis. A sete de novembro, o Grão-Ducado tinha quase 76% da população com mais de 12 anos com pelo menos uma dose da vacina. Já para os austríacos, esse valor ainda ronda os 65%.

Áustria. Confinamento de não vacinados "já está a dar frutos" Regista-se "o aumento maciço das inscrições nos centros de vacinação", reconheceu o chanceler austríaco, Alexander Schallenberg.

Também a incidência de casos difere de forma considerável. Quando o Ministério da Saúde do Luxemburgo anunciou uma taxa de incidência de 191 novos casos por 100 mil habitantes durante sete dias, esse valor na Áustria batia os 900 casos positivos por 100 mil habitantes. Perante este valores, Luc Feller faz o pedido: "Por favor, não vamos comparar a Áustria ao Luxemburgo".

Numa altura em que as medidas sanitárias impostas no país são contestadas, nomeadamente a obrigatoriedade do CovidCheck no interior de alguns locais públicos e empresas (se optarem por esta opção), o Governo de Xavier Bettel não parece disposto a restringir ainda mais os movimentos dos residentes não vacinados.

Nesta terça-feira, o porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, também se mostrou reticente em seguir o exemplo austríaco, apesar de "nada ser excluído por princípio" nesta crise pandémica.

