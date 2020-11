França, Bélgica e Alemanha voltaram a confinar as suas populações, embora de forma menos restritiva do que na primeira vaga de contaminações covid-19. Resultado: as ruas e centros comerciais do Luxemburgo, que permanecem abertos, enchem-se de transfronteiriços sobretudo durante os fins de semana.

Confinamento nos países vizinhos conduz a um mar de gente nas ruas e centros comerciais do Luxemburgo

Os transfronteiriços aproveitam assim os restaurantes, bares e cafés e também as lojas que continuam abertos no Grão-Ducado. À margem das festas de fim de ano, muitos antecipam as compras para o Natal.

Dezenas de publicações nas redes sociais, com apoio de fotografias, descreviam parques de estacionamento na cidade do Luxemburgo cheios, e lojas que tiveram de limitar a entrada de clientes devido à procura.

Embora esta situação seja benéfica para a economia do país, alguns residentes do Luxemburgo lamentaram a enchente, criticando as pessoas que não respeitam o confinamento no seu país de residência e que vêm para o Luxemburgo “passear”, aumentando o risco de contágio.

Outros lançaram um apelo ao Governo luxemburguês, para tomar medidas, de forma a evitar o que muitos qualificaram de “invasão”, sobretudo aos fins de semana. Mas nem só a capital beneficiou desta enchente.

No norte do país, mais precisamente em Pommerloch, uma zona comercial, que habitualmente recebe muitos residentes da Bélgica, teve este fim de semana muito mais procura, sobretudo as lojas de brinquedos. Uma testemunha explicou à Rádio Latina que ao chegar à zona comercial preferiu regressar a casa, para evitar a multidão que se tinha concentrado naquele local.

O Luxemburgo decidiu não confinar o país, pelo menos para já, argumentado que a situação no Grão-Ducado não está tão tensa como nos países vizinhos. No entanto, instaurou um recolher obrigatório que vai das 23h00 até 06h00.



