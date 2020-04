Confinamento. Das angústias aos conflitos com vizinhos nas casas do Luxemburgo

Pandemia de Covid-19 já está a fazer crescer pedidos de apoio psicológico

A saúde mental é mais uma das preocupações colaterais do combate ao novo coronavírus. Ao Contacto, a Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale dá conta de uma subida do número de pedidos de assistência de pessoas mentalmente vulneráveis e antecipa um agravamento com o confinamento, com consequências que durarão para lá da pandemia.