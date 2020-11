Contudo, em caso de suspeita de cancro, o médico pode solicitar o exame com carácter de urgência, que segundo a ministra da Saúde pode obter marcação dentro de uma semana. O cancro da mama é o mais frequente nas mulheres e faz, em média, 78 vítimas mortais por ano no Luxemburgo.

Confinamento aumentou tempo de espera para mamografia

A ministra da Saúde admite que com o confinamento, iniciado na passada primavera, o tempo de espera para fazer uma mamografia alongou-se.



Até ao mês de março podia-se esperar até dois meses para realizar uma mamografia no âmbito do programa nacional de rastreio. Um tempo de espera que podia ir até oito meses para as mulheres que não eram abrangidas pelo programa.

No entanto, com o confinamento, o tempo de espera foi ainda maior. Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, na resposta a uma questão parlamentar, a acumulação de marcações após o confinamento fez com o tempo de espera se alonga-se.

Garante, no entanto, que as marcações que estavam previstas para os meses de março e abril já foram realizadas.

A ministra da Saúde garante ainda que o Governo tomou certas medidas para diminuir o tempo de espera, nomeadamente a digitalização das marcações, o que facilita o processo.

Também foi contratada mais uma radiologista no Centro Hospitalar do Luxemburgo, enquanto que no Centro Hospitalar do Norte há um radiologista que irá trabalhar no programa nacional de rastreio, a partir de janeiro do próximo ano.

O Grão-Ducado tem atualmente 18 radiologistas habilitados para a realização de mamografias, sendo que não se dedicam exclusivamente a este tipo de exames.

O cancro da mama é o mais frequente nas mulheres e faz, em média, 78 vítimas mortais por ano no Luxemburgo.

O programa de rastreio do cancro da mama abrange cerca de 30.000 mulheres, dos 50 aos 70 anos de idade. São convidadas, todos os anos, pelo Ministério da Saúde, a fazer a mamografia. Mas apenas 18 mil fazem o exame.



