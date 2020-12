Confinamento aprovado. Saiba os bens 'essenciais' que pode continuar a comprar

Com 52 votos a favor, o Parlamento aprovou esta quinta-feira as novas restrições para combater a pandemia que vão colocar o Luxemburgo num confinamento rigoroso a partir de dia 26 e até 10 de janeiro.

Com 52 votos a favor, o Parlamento aprovou esta quinta-feira as novas restrições para combater a pandemia que vão colocar o Luxemburgo num confinamento rigoroso a partir de dia 26 e até 10 de janeiro.

A partir do próximo sábado a população do Grão-Ducado entre num confinamento rigoroso e assim viverá até ao dia 10 de janeiro. O recolher obrigatório passa a vigorar das 21h00 até às 06h00 da manhã. As multas por desrespeito a esta medida vão aumentar para 300 euros.

As lojas de bens não essenciais encerram, além de cabeleireiros, salões de beleza e afins, e as escolas voltam a fechar também.

Aqui fica a lista dos 'bens essenciais' que consta na lei 7738 anti-covid aprovada e que os residentes podem continuar a comprar.

Bens alimentares, medicamentos e produtos de saúde, produtos de higiene, de lavagem e de material sanitário, artigos de ótica (oculistas), artigos médicos ortopédicos e de audição, alimentos para animais, jornais, livros e artigos de papelaria, utensílios de limpeza de casa e de cozinha, combustíveis, tabaco e cigarros eletrónicos e materiais de telecomunicação.

Escolas vão estar fechadas entre 4 e 8 de janeiro No regresso às aulas, a 4 de janeiro, todos os alunos vão ter aulas em casa, em ensino à distância, com aulas por streaming como tem estado a acontecer com os alunos em quarentena, anunciou o ministro Claude Meisch na conferência de imprensa que decorre.

São permitidas entregas ao domicílio, mesmo de produtos não essenciais realizados por encomenda.

As escolas voltam a fechar e só vão abrir a 11 de janeiro, ficando a partir de dia 4 de janeiro os alunos em casa com o ensino à distância. Os centros de atividades extracurriculares e as creches encerram dia 28 de dezembro.



"O consumo de bebidas alcoólicas na via pública e locais acessíveis ao público está agora proibido", assim o diz a nova lei 7738 hoje aprovada.

Cafés e restaurantes continuam fechados até dia 15 de janeiro, bem como cinemas, teatros e locais de atividades culturais, e também ginásios e recintos desportivos.

Recolher obrigatório. Multas aumentam para 300 euros A partir de 26 de dezembro duplica o valor da coima por circular na rua entre as 21h00 e as 06h00 da manhã sem justificação. A polícia multou mais 150 pessoas na semana passada.

Cada família só pode receber um máximo de duas pessoas ao mesmo tempo em sua casa e as atividades físicas têm de ser feitas individualmente, ou juntamente com familiares da mesma casa.

As multas por incumprimento das medidas de restrição aumentam, as de violação do recolher obrigatório passam de 145 para 300 euros, podendo ser superiores em caso de reincidência e as outras multas que antes eram de 100 euros a 500 euros passam agora a ser de 500 euros a 1000 euros. Coimas que podem ser agravadas, consoante as situações.

