Para os passageiros, continua a ser obrigatório usar a máscara durante os trajetos.

Condutores de autocarro deixam de ser obrigados a usar máscara

Susy MARTINS Para os passageiros, continua a ser obrigatório usar a máscara durante os trajetos.

Com o fim do estado de emergência, no passado dia 24 de junho, o Governo isentou os condutores de autocarros do uso obrigatório da máscara de proteção durante a condução.

A informação é avançada pelo sindicato dos Transportes ACAL, da OGBL, numa publicação na sua conta oficial na rede social Facebook.

Os motoristas de autocarro deixam assim de ser obrigados a usar máscara durante a condução, mas sob condição de estarem a dois metros de distância dos passageiros.

Os profissionais que queiram no entanto continuar a usar máscara durante a condução, podem fazê-lo.

Segundo o sindicato, alguns motoristas queixavam-se da falta de concentração durante a condução devido ao uso prolongado da máscara.

Note-se que para os passageiros, continua a ser obrigatório usar a máscara durante os trajetos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.