Condutores continuam a guiar alcoolizados no Luxemburgo

Cerca de uma dezena de condutores foi apanhada a conduzir com excesso de álcool na noite de sexta-feira para sábado.

A polícia intercetou vários automobilistas alcoolizados durante a noite de sexta-feira para sábado, nas estradas do Luxemburgo. A polícia do Grão-Ducado informou este sábado que cerca de uma dezena de motoristas foram intercetados com álcool a mais. Assim, entre as 23h45 e as 3h45 da noite de sexta a sábado, foram feitos vários controles de álcool em Hosingen, Hoscheid-Dicket e Diekirch. Um total de 361 condutores tiveram que soprar para o balão. E 14 deles acusaram ter bebido demais e foram multados. Quatro deles ficaram com a carta apreendida. Mas as situações não ficaram por aqui. Cerca das 12h50 a polícia foi avisada que um carro estava a conduzir muito devagar e a percorrer duas faixas entre Bridel e Strassen. Durante a patrulha, a polícia detetou um forte cheiro de álcool no condutor. Os testes confirmaram que ele estava bêbado e que a sua carta de condução foi confiscada. Finalmente, por volta das 3h30, uma patrulha no Val de Hamm, na capital, viu uma carrinha de entregas a conduzir muito depressa. O condutor quase perdeu o controlo do seu veículo quando passou pela polícia. O automobilista foi apanhado por uma patrulha em Patton Boulevard. Depois de verificarem o veículo, detetaram que o motorista tinha bebido demais, tendo-lhe sido tirada a carta de condução.