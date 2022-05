A polícia teve de intervir no parque de estacionamento de Clausen. Em Ettelbruck um motorista fugido de um acidente anterior é apanhado e outro condutor circulava em sentido contrário em Ellange.

Acidentes rodoviários

Condutores alcoolizados causam desacato em Clausen

Redação A polícia teve de intervir no parque de estacionamento de Clausen. Em Ettelbruck um motorista fugido de um acidente anterior é apanhado e outro condutor circulava em sentido contrário em Ellange.

O excesso de álcool causou vários problemas na noite de sexta-feira e sábado no Luxemburgo. Depois de uma noite de copos dois indivíduos tentaram sair do parque de estacionamento de Clausen sem pagar, pelas 04h00 da madrugada.

Exaltados, trocavam de lugar ao volante do automóvel e aceleravam contra a barreira que estava baixada porque não tinham pago o estacionamento, relata a polícia. Os funcionários do parque chamaram a polícia para resolver o caso e obrigar os clientes a efetuar o pagamento. Os testes de alcoolemia realizados aos dois exaltados revelaram excesso de álcool. Um processo foi instaurado juntamente com proibição temporária de condução.



Condutor causa dois acidentes

Outro condutor com excesso de álcool conseguiu causar dois acidentes em locais distintos e com 50 quilómetros de distância. A primeira colisão ocorreu em Filsdorf, da qual resultaram importantes danos materiais, mas ninguém ficou ferido. O homem colocou-se em fuga, fez cerca de 50 quilómetros até chegar à estação de serviço da Avenue des Alliés, em Ettelbruck. Ali embate com outra viatura e foge também. Só que a polícia consegue detê-lo perto da igreja de Ettelbruck. Os testes revelaram excesso de álcool no sangue e consumo de substâncias ilícitas. Ficou sem o automóvel e alvo de um processo.

Pessoa detida por suspeita de uso de documentos falsos O caso ocorreu esta segunda-feira.

Na estrada entre Ellange et Mondorf-les-Bains um condutor embriagado foi apanhado a circular em sentido contrário e quase colidiu com um veículo da polícia. Alertado o homem voltou para a faixa de trânsito correta mas foi logo obrigado a parar pelos policiais que lhe retiraram temporariamente a carta de condução.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.