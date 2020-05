Acidente ocorreu este sábado e deixou a mulher com ferimentos graves,em resultado do embate

Condutora gravemente ferida depois de viatura colidir contra autocarro

Uma mulher ficou gravemente ferida, este sábado à tarde, em Redange, depois de colidir com um autocarro.

De acordo com o L'Essentiel, a condutora do veículo ligeiro terá ignorado um sinal de stop, o que levou ao embate com o autocarro e a que a mulher ficasse com ferimentos graves, segundo refere o mesmo órgão, citando a polícia.

A condutora foi transferida para o hospital e, por ordem do procurador, foi aberta uma investigação, tendo as dois veículos sido apreendidos para o efeito.

