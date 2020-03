Para além de se perder no parque de estacionamento, também perdeu a carta de condução depois de ter sido detetada pelas autoridades.

Condutora embriagada perde-se dentro de parque de estacionamento do Théâtre

Estava demasiado embriagada para encontrar a saída do parque de estacionamento subterrâneo do Théâtre na noite de sábado para domingo. Terá exagerado na bebida, noticia o L’essentiel, e andou às voltas sem conseguir abandonar o espaço. As muitas tentativas devem ter alertado a polícia que não hesitou em retirar-lhe a carta de condução depois de realizar o teste do álcool.



Acordar esta manhã terá sido difícil também para outro condutor que fez uma condução demasiado sinuosa sob o efeito do álcool. Ia na A4 entre Esch-sur-Alzette e o Luxemburgo, quando teve de encostar a viatura por ordens da polícia. Também ficou sem a carta de condução.

