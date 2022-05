O automóvel despistou-se e embateu numa árvore na estrada entre Junglinster et Blumenthal, esta manhã. A mulher e as crianças foram transportadas para o hospital. O carro ficou totalmente destruído.

Colisão

Condutora e duas crianças feridas em acidente na CR121

O automóvel despistou-se e embateu numa árvore na estrada entre Junglinster et Blumenthal, esta manhã. A mulher e as crianças foram transportadas para o hospital. O carro ficou totalmente destruído.

Nesta segunda-feira, pelas 08h00 da manhã, um grave acidente levou ao corte da estrada CR121 entre Junglinster et Blumenthal durante mais de uma hora.

Uma condutora, que viajava com duas crianças no banco traseiro, perdeu o controlo do seu automóvel, que se despistou e colidiu com uma árvore. A colisão, grave, causou ferimentos na mulher e nas duas crianças, que mesmo assim conseguiram sair do veículo acidentado que ficou totalmente destruído e sem conserto, de acordo com as informações da polícia grão-ducal.

Os três ocupantes foram assistidos no local por um médico e equipas de socorro de Junglinster, Echternach, Larochette e ainda pelo SAMU d’Ettelbruck. Depois de receberem os primeiros socorros foram transportados para o hospital - as crianças para o hospital pediátrico.

O automóvel foi rebocado e a CR121 só voltaria a estar transitável pelas 09h20 da manhã.

Até ao momento, não há mais informações sobre o estado de saúde da condutora e dos dois menores. A polícia vai agora apurar as causas do acidente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.