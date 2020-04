Estava alcoolizado o condutor que ontem de madrugada foi detido por estar a ziguezaguear na auto-estrada.

Condutor que estava aos ziguezagues na A4 foi detido

Redação Estava alcoolizado o condutor que ontem de madrugada foi detido por estar a ziguezaguear na auto-estrada.

A polícia prendeu, esta madrugada, um condutor em fuga a 30 km/hora que estava a ziguezaguear na A4. Tudo aconteceu, neste domingo por volta das 2h15 da manhã. Numa altura em que estado de emergência continua em vigor, o condutor estava a conduzir a 30km/hora em ziguezague na A4. O condutor foi detido. De acordo com o comunicado da polícia do Grão-Ducado do Luxemburgo, o nível máximo autorizado de álcool no sangue tinha sido ultrapassado. Os agentes retiraram-lhe a carta de condução. O condutor tem agora uma proibição provisória de circulação.

Outro motorista alcoolizado foi também foi detectado na A7 no domingo cerca das 4h00 da manhã. Foi detido e foi-lhe retirada a carta de condução, tendo-lhe sido imposta uma proibição temporária de circulação.

