Crime

Condutor que atropelou mulher em Remich entregou-se à polícia

Redação Um dia depois de ter fugido após atropelar a vítima, que ficou gravemente ferida, o homem confessou o sucedido. Está em prisão preventiva.

Na noite de sábado para domingo, um condutor atropelou gravemente uma mulher na Place du Marché, em Remich, fugindo logo de seguida, sem prestar auxílio à vítima.

A mulher ficou em risco de vida, foi transportada para o hospital e a polícia alertada por transeuntes iniciou uma busca ao homem. Por suspeitar que o condutor tinha fugido em direção à Alemanha, a polícia do Luxemburgo avisou a congénere alemã, que também abriu uma investigação.

No local do acidente ficaram várias peças do automóvel, tal foi a violência do atropelamento.

Até que, na tarde de domingo, um homem apresentou-se na esquadra confessando ter estado envolvido num acidente de viação em Remich, conta a polícia em comunicado. Uma vistoria ao seu automóvel comprovou a participação numa colisão, face aos danos apresentados.

O homem foi detido e presente a um juiz de instrução na segunda-feira que ordenou a sua prisão preventiva. Até ao momento, não há novas informações sobre o estado de saúde da vítima.

