O acidente ocorreu no sábado ao fim do dia.

Condutor morre depois de perder controlo e embater em árvore

O acidente ocorreu no sábado ao fim do dia.

De acordo com um relatório da CGDIS, um homem de 24 anos morreu num acidente de automóvel no sábado à noite, por volta das 19 horas, na CR139 entre Lellig e Herborn.

Apenas uma viatura esteve envolvida no acidente. Segundo as autoridades, o condutor terá perdido o controlo numa curva e acabou por embater contra uma árvore. Os ferimentos foram tão graves que, apesar dos meios de socorro, o homem morreu no local do acidente.

"O condutor perdeu o controlo do seu veículo numa longa curva por uma razão inexplicável. Ele bateu então numa árvore do lado do condutor", disse a polícia, citada pelo L'essentiel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.