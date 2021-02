O acidente de viação ocorreu esta manhã por volta das 6:40 na N23, perto de Flatzbour.

Condutor fugiu após acidente em Flatzbour. Polícia lança apelo a testemunhas

Susy MARTINS

Um acidente de viação ocorreu esta manhã por volta das 6:40 na N23, perto de Flatzbour. O condutor de uma carrinha envolvida no acidente e com matrícula francesa fugiu a pé, abandonando a viatura no local do acidente, ainda antes das autoridades policiais chegarem ao local.

O acidente envolveu a carrinha e um camião, sendo que o comunicado da polícia não refere se houve feridos.

Após uma caça ao homem que envolveu cães pisteiros, os agentes não encontraram o fugitivo.

Daí o apelo a testemunhas, para que as pessoas que avistaram um homem suspeito à volta de Flatzbour, ou que tenham dado boleia a um indivíduo, contactem as autoridades, através do número de emergência nacional 113.



