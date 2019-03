Na noite desta sexta-feira o condutor de um camião, em estado de embriaguês, vomitou diante da polícia depois de ter sido interpelado pelos agentes da autoridade que efetuaram várias operações de controle um pouco por todo o país.

Condutor embriagado vomita diante da polícia

Na noite desta sexta-feira o condutor de um camião, em estado de embriaguês, vomitou diante da polícia depois de ter sido interpelado pelos agentes da autoridade que efetuaram várias operações de controle um pouco por todo o país.

Depois de ter circulado de forma a perturbar o trânsito na rua Henri-Koch, em Esch-sur-Alzette, o condutor do camião foi encontrado mais tarde a dormir dentro do veículo numa outra rua da metrópole do ferro.



De acordo com a polícia grã-ducal, depois de acordado e se ter recusado fazer o teste de alccolemia, o condutor vomitou e foi detido. A polícia imobilizou o veículo e confiscou-lhe a carta de condução.

No norte do país, em Diekirch, a polícia retirou também a carta de condução a dois indivíduos em estado de embriaguês que se encontravam imobilizados numa rua. Várias cartas de conduções foram também retiradas a outros condutores nas localidades de Strassen e Differdange na noite de sexta para sábado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.