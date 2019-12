Condutor embate numa árvore a 180 km/h quando fugia à polícia

Na quinta-feira à noite um condutor embateu violentamente contra uma árvore, em Livange, quando tentava escapar a um controlo da polícia.

Quando o indivíduo chegou perto do local onde as autoridades efetuavam a opreração tentou contornar os painéis da vedação frente aos quais se encontravam os agentes e outros automobilistas, mas deu meia volta e fugiu pela estrada de acesso a Bettembourg, atingindo a velocidade de 180 km/h.



Durante a fuga, o condutor perdeu o controlo do veículo e despistou-se indo embater numa árvore. Depois do choque, o indivíduo ainda tentou fugir mas foi apanhado pelas autoridades que verificaram que o prevaricador não possuia carta de condução, tendo encontrado, também, uma pistola no porta-luvas do carro.

Tanto o condutor como os dois ocupantes que o acompanhavam não sofreram quaisquer ferimentos, mas detidos pelas autoridades.

