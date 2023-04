Condutor do SAMU envolvido no acidente da Páscoa tinha carta só há um mês

De acordo com Luxemburger Wort, o membro do CGDIS tinha pouca experiência de condução. Do acidente resultaram três feridos, um deles grave.

Redação De acordo com Luxemburger Wort, o membro do CGDIS tinha pouca experiência de condução. Do acidente resultaram três feridos, um deles grave.

O condutor do veículo do serviço de emergência médica (SAMU) envolvido num acidente grave no fim de semana de Páscoa tinha carta apenas há um mês.

De acordo com Luxemburger Wort, o estagiário do CGDIS tinha pouca experiência de condução, tendo passado no exame de condução um mês antes do acidente e tendo, por isso, a carta de condução ainda no período probatório.

O veículo de emergência esteve envolvido no acidente ocorrido no Domingo de Páscoa entre Mersch e Angelsberg, do qual resultaram três feridos, um deles com gravidade.

A viatura do SAMU seguia atrás de uma ambulância que transportava uma criança ferida para a clínica pediátrica da CHL, levando as luzes intermitentes acesas.

A dada altura, numa curva, o condutor do SAMU perdeu o controlo do veículo, o que terá contribuído para o acidente com a ambulância, que se despistou.

Como explica o Wort, na ambulância seguiam o médico e a enfermeira, bem como os dois paramédicos do CGDIS. Entretanto, o jovem estagiário também do CGDIS foi designado para segui-los na viatura SAMU.

Está atualmente em curso uma investigação para determinar as causas exatas da ocorrência e apurar responsabilidades. Até ao momento, não houve nenhum comentário público das autoridades sobre a inexperiência do condutor do SAMU, tanto a polícia como o CGDIS remeteram futuros esclarecimentos para as investigações em curso.

