Condutor detido com droga e armas na capital

As autoridades austríacas travaram os extremistas que, depois dos mercados de Natal do país, tencionavam espalhar uma onda de terror em França, na Alemanha e no Grão-Ducado. Desenhados a partir da cadeia, os atentados só vieram a público através de uma denuncia anónima. O Ministério Público luxemburguês diz que não “há indícios” da preparação de um eventual ataque.