O violento choque deu-se pouco antes do meio-dia na estrada entre Cruchten e Colmar-Berg (CR123).

Acidente

Condutor de 28 anos morre após viatura colidir com uma árvore

De acordo com as autoridades, o jovem bateu frontalmente com o automóvel que conduzia contra uma árvore após sair da estrada em circunstâncias que ainda não foram determinadas.

Os serviços de emergência intervieram prontamente, mas o condutor de 28 anos acabou por morrer no local do acidente.

O trânsito foi interrompido para permitir os trabalhos das equipas de socorro.

