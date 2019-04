Esta sexta-feira, cerca das 23h, uma patrulha da polícia de Esch-sur-Alzette deteve um automobilista que além de circular com excesso de velocidade, cometeu várias outras infrações.

Condutor circulava alcoolizado, em excesso de velocidade e sem seguro

Depois de ter atravessado a rotunda do Boulevard JF Kennedy em velocidade excessiva e fora de mão, o condutor estacionou num lugar reservado às forças da ordem, tendo sido detido pouco depois. Em seguida fez o teste de alcoolemia que acusou positivo.

Quando instado a mostrar a documentação do veículo, a polícia verificou que o seguro do mesmo não estava em dia e que o registo do carro não tinha sido efetuado corretamente.

As autoridades apreenderam a carta de condução, multaram o condutor e imobilizaram o veículo.







