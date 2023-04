Uma grande operação de controlo foi realizada na sexta-feira à noite em Bettendorf, Tandel e Ingeldorf. Dez condutores foram apanhados a conduzir alcoolizados.

Pontpierre

Condutor apanhado pela polícia a 220 kms/h

Redação Uma grande operação de controlo foi realizada na sexta-feira à noite em Bettendorf, Tandel e Ingeldorf. Dez condutores foram apanhados a conduzir alcoolizados.

Uma patrulha policial apanhou um condutor a conduzir bem acima do limite de velocidade na auto-estrada A4 na sexta-feira à noite.

O carro circulava a 211 km/h em vez de 130. Esta é a velocidade registada por uma patrulha policial que estava na auto-estrada A4 perto da estação de serviço "Pontpierre" na sexta-feira à noite, por volta das 22.30h. As autoridades confirmam que a polícia foi atrás do condutor que acabou por ser preso em Leudelange. A carta de condução foi confiscada no local. Foi também redigido um relatório oficial.

Cerca de 300 condutores fiscalizados

Uma grande operação de controlo foi realizada na sexta-feira à noite em Bettendorf, Tandel e Ingeldorf. Um total de 291 condutores fizeram testes de alcolemia. Dez testes deram positivos. Foram emitidos seis relatórios oficiais e quatro multas.

