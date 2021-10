O peão, que foi atingido na perna, teve de ser transportado para o hospital para receber assistência médica.

Polícia

Condutor alcoolizado atropela homem na passadeira em Ettelbruck e foge

Tiago RODRIGUES Um homem foi atropelado numa passadeira na rue des Chariots, em Ettelbruck. na tarde de domingo. O condutor, que estava alcoolizado, fugiu do local sem ajudar o ferido.

De acordo com a polícia, o condutor virava na direção da rue de Feulen, quando atropelou o homem numa passadeira na rue des Chariots e continuou a conduzir, sem prestar assistência.

O condutor foi encontrado pouco tempo depois e submetido a um teste de alcoolemia, que deu positivo. A carta de condução foi confiscada.

O peão, que foi atingido na perna, teve de ser transportado para o hospital para receber assistência médica.



As autoridades estão à procura de testemunhas que tenham visto o acidente, em particular o condutor do veículo que estava atrás do carro envolvido no atropelamento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.