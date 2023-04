Os dois jovens, de 23 e 19 anos, terão aceitado transportar a substância para pagar os estudos.

Thionville

Condenado casal luxemburguês apanhado com 10kg de canábis

Diana ALVES Os dois jovens, de 23 e 19 anos, terão aceitado transportar a substância para pagar os estudos.

Foram condenados a uma pena de prisão com pena suspensa os dois jovens luxemburgueses apanhados em Thionville com 10kg de canábis, de acordo com a RTL 5 Minutes, que cita a imprensa francesa.

O canal escreve que o casal, uma jovem de 23 anos e o namorado de 19, obteve a substância de um traficante em Thionville, que deveria transportar até ao Luxemburgo em troca de 2.000 euros.

Os jovens foram detidos no início da semana passada pela polícia francesa com 10kg de canábis no carro.

Ambos foram ouvidos pelo tribunal correcional de Thionville na sexta-feira. O rapaz foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa a uma multa de 2.000 euros e a rapariga a seis meses de prisão com pena suspensa.

De acordo com o jornal Le Républicain Lorrain, citado pela RTL, os jovens asseguram não ter feito muitas perguntas ao traficante. Terão aceitado transportar a canábis para pagar os estudos.



