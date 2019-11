Quase 1.800 ofertas de emprego foram publicadas no site da Gov Jobs entre 1 de janeiro e 11 de novembro de 2019. Pode concorrer qualquer cidadão da União Europeia, desde que domine as três línguas: francês, alemão e luxemburguês.

Concorrer a uma vaga no Estado é possível sem ser luxemburguês

Quase 1.800 ofertas de emprego foram publicadas no site da Gov Jobs entre 1 de janeiro e 11 de novembro de 2019. Pode concorrer qualquer cidadão da União Europeia, desde que domine as três línguas: francês, alemão e luxemburguês.

Com 28.326 trabalhadores no final de 2018, o Estado é o maior empregador do Luxemburgo. Com excepção dos lugares ligados ao exercício da autoridade pública, à protecção dos interesses gerais do Estado ou de outras pessoas colectivas de direito público, a nacionalidade luxemburguesa não é essencial para que se possa candidatar as estes lugares.

Essencial é dominar as três línguas oficiais. "Para ser admitido ao serviço do Estado, o candidato deve ser nacional de um Estado-Membro da União Europeia", especifica o Ministério da Função Pública em declarações ao L'Essentiel. O serviço público oferece muitas ocupações além do ensino. "Tal como no sector privado, estamos à procura de perfis especializados em TI e engenharia. Muitas vezes recrutamos para a área tributária, sejam perfis administrativos, analistas ou advogados", acrescenta o ministério. Quase 1.800 ofertas de emprego foram publicadas no site da Gov Jobs entre 1 de janeiro e 11 de novembro de 2019.