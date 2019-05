A situação financeira do seguro-maternidade e as previsões financeiras para os anos 2019 e 2020 são discutidas hoje em Mondorf-les-Bains, numa reunião de concertação social com governo, sindicatos, profissionais de saúde e dirigentes da Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Concertação social: Seguro-maternidade discutido em reunião a quatro

A reunião é presidida pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider e pelo seu homólogo da Saúde, Étienne Schneider.

Depois do ponto da situação do seguro-maternidade, os ministros dão conta das suas prioridades, nas respetivas áreas, até 2023.

O Comité de Concertação Social analisa a evolução das receitas e das despesas, em matéria de saúde, e propõe medidas para melhorar a eficácia do sistema, em função das necessidades da população e dos recursos do país, para lhes fazer face.

Na última reunião, em novembro do ano passado, foi feito um balanço positivo, que permitiu avançar com algumas medidas, nomeadamente o reforço da qualidade do serviço nos hospitais, o aumento do limite de baixa médica, de 52 para 78 semanas, em caso de doença grave, e a melhoria das prestações do seguro-maternidade.