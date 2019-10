Sai José Luís Carneiro entra Berta Ferreiro Milheiro Nunes. A secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas vai ser assegurada por uma mulher.

Comunidades vão ter uma mulher na secretaria de Estado

Berta Nunes, de 63 anos, é médica e foi presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, durante quase 10 anos. Demitiu-se já depois das legislativas de 6 de outubro, apesar de não ter sido eleita para a Assembleia da República.

José Luís Carneiro, 48 anos, não fará parte do segundo governo de António Costa. O até agora secretário de Estado das Comunidades vai ser o novo patrão do Partido Socialista (PS). Foi escolhido por António Costa para ser o número dois do PS. José Luís Carneiro vai suceder a Ana Catarina Mendes nas funções de secretário-geral-adjunto do PS. Por sua vez Ana Catarina Mendes vai liderar a bancada socialista.

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, apresentou hoje uma equipa de 50 secretários de Estado, dos quais 42 do executivo anterior. O futuro governo português terá um total de 70 membros.

Com a lista de António Costa entregue hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a tomada de posse do novo executivo aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre a queixa do PSD que contestou a contagem dos votos da diáspora.

