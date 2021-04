De acordo com os dados do Ministério da Educação publicados esta quinta-feira, foram diagnosticados 415 casos de infeção por SARS-CoV-2 nas escolas do país na semana passada.

Comunidade escolar convidada a fazer o teste de diagnóstico à covid-19 durante as férias da Páscoa

Manuela PEREIRA

O Ministério da Educação espera um regresso às aulas “em segurança", sanitária neste caso, depois dos 15 dias de férias escolares da Páscoa, que terminam no dia 18 de abril.

As escolas luxemburguesas contabilizaram na semana passada, entre 29 de março e 2 de abril, um total de 415 casos positivos de covid-19 entre alunos e professores, ou seja, menos 20 casos do que na semana precedente (435).

Está em curso uma nova campanha de testes em larga escala dirigida a toda a comunidade escolar do país para evitar que o vírus também regresse à escola.

Pessoal docente, educadores dos ateliers de tempos livres (os chamados ‘foyers’ ou ‘maisons relais’, no Luxemburgo) e alunos, entre os 4 e os 19 anos, foram convocados por carta postal ou por correio eletrónico para fazer o teste de despistagem à covid-19 durante as férias.

Ninguém é obrigado a submeter-se ao teste, mas o Ministério da Educação “encoraja os visados a participar na ação de despistagem”, se possível antes do regresso às aulas.

