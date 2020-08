As caixas de donativos em forma de armário pretendem criar maior sentimento de partilha entre a comunidade de Dudelange.

Comunidade. Dudelange instala dois armários para trocas e donativos

A fim de incentivar o sentido de partilha e intercomunidade, mas também a consciência para o consumo e a ecologia, o município de Dudelange inaugurou duas givebox, "caixas" de donativos e trocas que foram recentemente instaladas no distritos de Itália e Schmelz.

Trata-se de um projeto conjunto do Service Ensemble Quartiers Dudelange da organização sem fins lucrativos Inter-Actions e da Cidade de Dudelange, cujo objetivo é "essencialmente evitar o sobreconsumo e a compra de novos objetos ou aparelhos, cuja produção é prejudicial para o ambiente", explicam os responsáveis em comunicado.

O projeto apoia assim o "desenvolvimento sustentável e a protecção do planeta e dos seus recursos", uma vez que a "caixa" ao dispor dos cidadãos "facilita a troca ou doação de objetos que já não são necessários, dentro da vizinhança ou mesmo mais longe".

Esta é uma ideia que se espalhou um pouco por todo o mundo ao longo dos últimos anos. O princípio de "dar e receber" continua a ser o mesmo. A forma, no entanto, pode variar. Por vezes são utilizados contentores, cabines telefónicas antigas ou prateleiras em locais públicos.

Em Dudelange, foram construídos armários resistentes ao tempo pelos serviços de carpintaria da administração municipal e foram decorados por Diane Demanet e Raphael Tanios do colectivo de artistas "Pierre Papier Crayon". Os artistas foram ajudados por crianças dos distritos Italiano e Schmelz.

Acessível a todos, qualquer pessoa pode depositar nas caixas de ofertas objetos que estão em bom estado mas que já não lhes são úteis. Os donativos podem variar entre roupas, artigos de decorações ou louça, mas também pequenos aparelhos elétricos - apenas na caixa do distrito italiano- ou brinquedos.

Quais são as regras?

A revenda dos objetos é proibida, o sentido de responsabilidade social é, assim, exigido a todos os que utilizem a "caixa". Qualquer pessoa pode dar ou levantar objetos. No entanto, se os artigos não tiverem sido retomados após duas semanas, estes devem ser retomados.

"A caixa de donativos é uma caixa de donativos, não uma lixeira!", advertem os organizadores. No distrito de Schmelz, são os funcionários da Cruz Vermelha responsáveis pela estrutura dos requerentes de proteção internacional (DPI) que asseguram que estas regras são respeitadas.

No distrito de Itália, a proprietária do café "Ines" comprometeu-se a fazê-lo, juntamente com alguns vizinhos.

Onde estão localizadas as caixas de ofertas?

A Givebox distrito de Itália - Rue des Minières - em frente ao Café "Ines"

Givebox distrito Schmelz - Route de Volmerange - paragem de autocarro "Schmelz".

