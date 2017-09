Em reação à saída do chefe de redação do Luxemburger Wort e diretor das redações do grupo Saint-Paul, Jean-Lou Siweg, anunciada na quinta-feira pelo presidente do Conselho de Administração do grupo Saint-Paul Luxembourg (editor do Luxemburger Wort, do Télécran e do Contacto], os jornalistas reuniram-se hoje duas vezes na sede do grupo e aprovaram a tomada de posição aqui publicada:



"A redação do grupo Saint-Paul [editor do Luxemburger Wort, do Télécran e do Contacto] tomou conhecimento na quinta-feira, dia 21 de setembro, da saída do seu chefe de redação, Jean-Lou Siweck, na sequência de divergências "relativas à aplicação da linha editorial do Luxemburger Wort". A maioria dos jornalistas lamenta [a saída] e faz questão de tomar uma posição.

Os 68 signatários manifestam a sua incompreensão face a esta saída, tanto mais que o Conselho de Administração reconhece em comunicado que "graças à competência e profissionalismo de Jean-Lou Siweck, o Luxemburger Wort pôde reforçar a sua liderança incontestada na imprensa escrita no Luxemburgo".



Por outro lado, os signatários consideram que o trabalho jornalístico realizado sob a direção de Jean-Lou Siweck não contrariava a linha editorial que reproduzimos mais baixo.



Os signatários exprimem a vontade de prosseguir um trabalho jornalístico honesto e independente, em conformidade com as regras deontológicas do Conselho de Imprensa, que seja o reflexo da pluralidade da sociedade luxemburguesa."



Anexo

Linha editorial



Os órgãos de comunicação do grupo Saint-Paul Luxembourg S.A. têm a ambição, através da informação, de contribuir para o funcionamento de uma sociedade democrática, tolerante, solidária e equitável, no respeito da Constituição luxemburguesa. Acompanham de forma favorável a construção europeia, tal como os esforços nacionais e internacionais visando a paz e a justiça no mundo. Os 'media' do grupo Saint-Paul Luxembourg reivindicam o humanismo e os valores fundamentais do cristianismo, nomeadamente da doutrina social católica.

As publicações do grupo têm a ambição de se dirigirem ao conjunto da população que vive e trabalha no Grão-Ducado do Luxemburgo e nas regiões vizinhas. Dedicam uma atenção predominante à informação nacional e local, tendo em conta as tradições, a diversidade e a evolução contínua da sociedade luxemburguesa. A redação põe o direito à informação do público no centro do seu trabalho, oferecendo aos leitores uma informação generalista, completa e de qualidade. O conteúdo dos órgãos do grupo Saint-Paul Luxembourg é definido com profissionalismo, rigor, espírito crítico e honestidade intelectual, evitando qualquer 'voyeurismo' ou sensacionalismo. O trabalho de seleção destes conteúdos visa reter as informações pertinentes para o funcionamento de uma democracia pluralista, atribuindo simultaneamente um espaço adequado aos serviços e entretenimento.

Os membros da redação não comentam os eventos antes de fornecerem aos leitores toda a informação factual necessária para lhes permitir formar opinião. Garantem uma distinção clara entre factos e comentários, e diligenciarão para evitar que as posições defendidas em artigos de opinião influenciem a informação factual fornecida. Os 'media' do grupo promovem o debate democrático, abrindo as suas páginas a opiniões divergentes das sustentadas pela redação.

A aplicação no dia-a-dia da linha editorial dos órgãos do grupo Saint-Paul Luxembourg é da responsabilidade da redação, sob a direção do chefe de redação. A redação, que se compromete a respeitar as leis e o código deontológico dos jornalistas, rejeita qualquer interferência ou tentativa de influência de terceiros no conteúdo redacional das suas publicações.