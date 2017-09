O chefe de redação do Luxemburger Wort, Jean-Lou Siweck, vai deixar o cargo a partir de 30 de setembro de 2017, anunciou hoje o grupo Saint-Paul, editor do mais antigo jornal do país.

Segundo o comunicado do grupo editorial, "esta separação resulta de discussões entre o Conselho de Administração e o chefe de redação sobre a aplicação da linha editorial do Luxemburger Wort".

Na nota, o presidente do Conselho de Administração do grupo, Luc Frieden, agradeceu a Jean-Lou Siweck "pelo seu importante contributo para o posicionamento qualitativo do Luxemburger Wort e dos outros meios [de comunicação] do grupo, num ambiente marcado por profundas mudanças para a imprensa". "Graças à competência e profissionalismo de Jean-Lou Siweck, o Luxemburger Wort pôde reforçar a liderança incontestada na imprensa escrita no Luxemburgo", acrescentou Frieden.



Licenciado em jornalismo, Jean-Lou Siweck, que foi conselheiro económico do antigo primeiro-ministro Jean-Claude Juncker antes de assumir o cargo de chefe de redação do Wort, em 2013, agradeceu ao grupo editorial "a oportunidade de regressar aos media", reservando ainda uma palavra de agradecimento "aos jornalistas do Luxemburger Wort, do Télécran e do Contacto pela sua dedicação e apoio". "Encorajo-os, numa altura em que os órgãos de comunicação pagos evoluem num ambiente particularmente difícil, a manter o rumo de um jornalismo de qualidade ao serviço dos leitores".



Licenciado em jornalismo e comunicação pela Universidade Livre de Bruxelas (ULB) e diplomado pelo Colégio da Europa, em Bruges, Jean-Lou Siweck, de 46 anos, assumiu as funções de chefe de redação do Luxemburger Wort e de diretor das redações do grupo em novembro de 2013.

Entre 2004 e 2013, foi conselheiro económico no Ministério do Estado. Antes, foi jornalista no Lëtzebuerger Land e chefe de rubrica no Le Quotidien.



O grupo Saint-Paul Luxembourg é o proprietário do jornal diário Luxemburger Wort, fundado em 1848, editando também o site internet "wort.lu" em três versões linguísticas, a revista Télécran e o semanário Contacto, o primeiro jornal em língua portuguesa no Luxemburgo, tal como o site do jornal em português, contacto.lu.