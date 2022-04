Com as novas adesões, são agora 23 as comunas a fazer parte deste projeto-piloto criado em 2021, que visa "um processo de integração mais dinâmico e plurianual".

Integração

Comunas de Schifflange, Steinfort, Echternach e Bettembourg aderem ao “pacto da convivência”

Henrique DE BURGO Com as novas adesões, são agora 23 as comunas a fazer parte deste projeto-piloto criado em 2021, que visa "um processo de integração mais dinâmico e plurianual".

Quatro autarquias do país aderiram ao “pacto da convivência”, conhecido como “Pakt vum Zesummeliewen”. As comunas de Schifflange, Steinfort, Echternach e Bettembourg acabam de assinar este pacto com o Ministério da Família e o sindicato das comunas, Syvicol.

Com as novas adesões, são agora 23 as comunas a fazer parte deste projeto-piloto criado em 2021, que visa "um processo de integração mais dinâmico e plurianual".

O Ministério da Família refere, numa nota de imprensa, que este projeto-piloto estabelece um compromisso assente em três pilares. As comunas comprometem-se a apostar na comunicação, no acesso à informação e na participação de todas as pessoas que residem ou trabalham no seu território.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.