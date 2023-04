A taxa de inscrição dos portugueses subiu para 18,1% no mês passado, face a 16% em fevereiro, mas continua fora do pódio das nacionalidades mais participativas nas eleições.

Luxemburgo 3 min.

Eleições

Comunais. Mais de 1.400 portugueses recensearam-se em março

Ana TOMÁS A taxa de inscrição dos portugueses subiu para 18,1% no mês passado, face a 16% em fevereiro, mas continua fora do pódio das nacionalidades mais participativas nas eleições.

Em março, foram validadas 9.139 novas inscrições de residentes não luxemburgueses para votar nas próximas eleições comunais, marcadas para 11 de junho.

Entre as novas inscrições, 1.408 são de portugueses. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Família, Integração e Grande Região ao Contacto, em fevereiro estavam inscritos 12.073 cidadãos lusos residentes no Grão-Ducado, número que subiu para 13.481 em março, num total de 74.660 pessoas com nacionalidade portuguesa e idades a partir dos 18 anos, e num universo de 61.179 eleitores potenciais.

Déi Lénk. É preciso ir 'porta-a-porta' para convencer estrangeiros a votar Partido diz que para convencer os estrangeiros a votar, não é suficiente fazer publicações em inglês ou português nas redes sociais, nem distribuir "cheques-prenda".

Em termos percentuais, e de acordo com as contas do ministério, no final de fevereiro, a taxa de inscrição dos portugueses era de 16%, passando para 18,1% no final de março - valores que comparam com os 15,71% do final de janeiro.





Quantas mulheres e homens portugueses se inscreveram para votar?

Os dados do Ministério da Família, Integração e Grande Região mostram também que, entre os portugueses inscritos, e à exceção do grupo dos 56 anos ou mais, as mulheres têm sido mais participativas, se considerarmos a proporção do seu recenseamento nos cadernos eleitorais face ao eleitorado potencial por género.

Até março, tinham-se inscrito 6.587 mulheres (num universo potencial de 28.548 eleitoras de nacionalidade portuguesa) e 6.894 homens (num contexto de 32.631 eleitores de nacionalidade portuguesa). Apesar de o número de inscritos masculinos ser superior, no geral, na faixa etária dos 30 aos 55 anos, o sexo feminino está em maioria, com 3.265 inscritos num universo de 16.175 eleitores potenciais. Já o recenseamento masculino, nesse grupo, fica-se pelos 2.946 inscritos face a 18.600 potenciais eleitores.

Vídeo. António Costa apela ao recenseamento dos portugueses Numa mensagem enviada em exclusivo ao Contacto, o primeiro-ministro de Portugal apela ao recenseamento dos lusos nas eleições comunais luxemburguesas de 11 de junho.

No grupo dos eleitores lusos mais jovens a diferença entre inscritos é pouco significativa: 121, para as mulheres, e 129, para os homens, embora a diferença entre o número potencial de eleitores entre os dois géneros seja superior a 800 (neste caso, 827). Enquanto nos homens o número de eleitores potencial é 5.252, no das mulheres é 4.425.

Já no grupo dos 56 e mais anos, estavam registadas até ao final de março, 3.201 mulheres para um universo de 7.948 potenciais eleitoras, por comparação com 3.819 homens inscritos, num universo de 8.779 eleitores potenciais.

Portugueses são a maioria no número de inscritos, mas não na percentagem

Em termos numéricos, a nacionalidade portuguesa é a que tem mais gente inscrita nos cadernos eleitorais para participar nas eleições comunais de 11 de junho: 13.481. Contudo, este valor representa apenas 18,1% da comunidade lusa elegível para votar (ou seja, 74.660 no total).

Apesar de serem os mais numerosos, os portugueses surgem apenas no sexto lugar, no que se refere à taxa de inscrição.



O grupo de estrangeiros com a maior representatividade é o dos Países Baixos, com uma taxa de inscrição de 27%, correspondente a 899 inscritos, num universo de 2.427 potenciais eleitores e num total de 3.326 residentes elegíveis. Seguem-se os alemães, com a segunda maior taxa de inscrição (25,1%), os dinamarqueses com a terceira (22,9%), os belgas com a quarta (21,3%) e os franceses com a quinta (19,3%).

A taxa média de inscrição de eleitores estrangeiros é atualmente de 16%, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Família, Integração e Grande Região.







O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.