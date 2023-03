A partir desta segunda-feira e até dia 17 maio tem de enviar o seu pedido para votar à distância.

Comunais. Inscrições para voto por correspondência já estão abertas

Redação A partir desta segunda-feira e até dia 17 maio tem de enviar o seu pedido para votar à distância.

No Luxemburgo o voto é obrigatório a partir do momento em que o residente se inscreve nos cadernos eleitorais.

Se no dia das eleições o eleitor não estiver no seu município ou no Luxemburgo deve usar o voto por correspondência.

A partir desta segunda-feira estão abertas as inscrições para os pedidos de voto por correspondência para as eleições comunais de 11 de junho.

O eleitor que pretenda votar por correspondência nas eleições autárquicas deve informar o seu município e solicitar a sua carta de convocação.



A inscrição pode ser feita através da plataforma oficial Myguichet.lu, que também está disponível em aplicativos para telemóvel, ou através de um formulário que pode ser obtido no município de residência do eleitor, ou por correio através de um pedido em papel normal.

Se reside no Luxemburgo as inscrições para voto à distância decorrem até ao dia 17 maio. Se o eleitor reside no estrangeiro, ou estiver no estrangeiro no dia das eleições o prazo para inscrição é mais curto, até dia 2 de maio, para garantir o envio atempado dos boletins de voto e a votação.

Se o pedido de voto por correspondência for aceite será enviado ao eleitor o boletim de voto por carta registada, o qual terá de preencher e enviar por correio. O voto deve chegar à assembleia de voto do município até às 14 horas do dia da eleição, neste caso, 11 de junho.

Todas as informações podem ser consultadas na plataforma oficial Myguichet.lu





