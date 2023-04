Lea Vogel é da terra e tem objetivos ambiciosos para a Mamer, se alcançar um bom resultado nas comunais.

Eleições municipais

Comunais. Como uma jovem de 19 anos quer mudar Mamer

Ana Patrícia CARDOSO Lea Vogel é da terra e tem objetivos ambiciosos para a Mamer, se alcançar um bom resultado nas comunais.

Quando o presidente da Câmara Gilles Roth, CSV, e o vereador Roger Negri, LSAP, assumiram a liderança em Mamer, em 2000, Lea Vogel ainda não tinha nascido.

Agora, a jovem de 19 anos é candidata pelo Dei Greng às eleições municipais. Após 23 anos, o "município precisa de uma mudança", sublinha Vogel, citada pelo Luxemburger Wort, garantindo que é "indispensável para um maior desenvolvimento. A mesma liderança anda sempre de mãos dadas com os mesmos pontos de vista. Outros pontos de vista são negligenciados", aponta.

Os planos de Lea, uma adolescente ativa nos escoteiros e bombeiros voluntários, passam por estudar geoecologia e ciências ambientais. Por isso, caso seja eleita para o conselho municipal, a jovem quer focar-se na sustentabilidade.

Se dependesse da candidata, acabariam as pistas de ski artificiais; mas a mobilidade também lhe está no radar. Lea defende melhores ligações de ciclovias e mais segurança dos peões.

A política entrou na vida da estudante no ano passado, através de um convite de uma das líderes do partido, Djuna Bernard, que também está na corrida municipal em Mamer. "Consegui identificar-me com os seus argumentos. Disse-lhe: 'Quero candidatar-me e envolver-me, para que possamos finalmente trazer mudanças'", lembra.

"É importante para mim deixar o mundo um lugar melhor do que o encontrámos", confessou Lea ao Wort, citando o fundador dos escoteiros, Robert Baden-Powell.

Jovens em força nas comunais

Lea Vogel é a mais nova candidata em Mamer, mas não é a única jovem na corrida às comunais. Até ao momento, contam-se cerca de 40 pessoas, entre os 18 e 21 anos, nas listas para as eleições de junho. "Os jovens podem ter menos experiência, mas trazem uma visão completamente diferente dos problemas e ainda novas ideias", defende Lea.

No entanto, encontra resistência entre os pares. "A política é um tema assustador para a maioria das pessoas da minha idade", afirma, estimando que cerca de metade dos colegas de turma não se identificam com ela.

"Muitas questões políticas nacionais, tais como finanças, são demasiado distantes para eles". Mas não tem de ser assim e os políticos têm de falar mais para essa faixa etária, "para que os jovens vejam e digam: isto também tem a ver com as nossas necessidades", sublinha.

(Com Luxemburger Wort)

