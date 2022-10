O burgomestre de Mondercange diz ao Contacto que estão a analisar a situação "para ver como poderão ajudar a família".

Crise habitação

Comuna de Mondercange promete ajudar família que vive em casa sem condições

A Comuna de Mondercange rejeita qualquer responsabilidade no caso da família portuguesa que vive num apartamento em condições desumanas há cinco meses, mas garante que vai intervir.



“Na próxima semana vamos com a polícia ao apartamento” revela ao Contacto Jeannot Fürpass. Mas “porque isto não resolve a situação” o burgomestre de Mondercange acrescenta que “estão a analisar como poderão ajudar a família a curto prazo”.

Jeannot Fürpass, burgomestre da Comuna de Mondercange.

Tal como revelou o Contacto a família Pereira está há quase meio ano a viver num apartamento sem eletricidade, gás e água quente. Chove num dos quartos e o teto da sala ameaça ruir.

O responsável máximo da Comuna de Mondercange diz que a situação “é uma catástrofe humana” e assegura que o único responsável é o proprietário. “Transformou uma garagem num apartamento ilegal que não tem condições de habitabilidade”, sublinha Jeannot Fürpass. Depois a família inscreveu-se na Comuna com o endereço do apartamento do proprietário que “declarou voluntariamente que as pessoas habitavam na sua casa”. O burgomestre afirma ainda que a família foi “naif em assinar um contrato” nestes termos. “Há muita coisa incorreta nesta situação que me parte o coração”, lamenta o responsável máximo da Comuna. O objetivo agora é “melhorar a situação da família”. Para isso não deverão recorrer ao alojamento social porque essa é uma solução que, no máximo, pode albergar a família durante cinco anos. Mas a família será ajudada, garante o burgomestre.

