A antiga escola fundamental de Faubourg que está desativada vai reabrir, em abril, para acolher cerca de 160 alunos ucranianos que chegaram a Kayl e às comunidades vizinhas. É a primeira do país destinada apenas a estes alunos fugidos da guerra.

Esch-sur-Alzette

Comuna de Kayl vai reabrir antiga escola para acolher 160 crianças da Ucrânia

Paula SANTOS FERREIRA A antiga escola fundamental de Faubourg que está desativada vai reabrir, em abril, para acolher cerca de 160 alunos ucranianos que chegaram a Kayl e às comunidades vizinhas. É a primeira do país destinada apenas a estes alunos fugidos da guerra.

Tudo está a ser preparado para os portões da escola fundamental de Faubourg, em Kayl, no cantão de Esch-sur-Alzette, reabrirem após as férias letivas da Páscoa, com uma missão muito especial: receber as crianças refugiadas da Ucrânia para ali continuarem a sua escolarização, enquanto estiverem no Luxemburgo.



Este estabelecimento, que tem estado encerrado, vai acolher "entre 140 a 160 alunos" ucranianos e funcionar como uma escola regional, destinada às crianças acolhidas em Kayl e também nas comunidades vizinhas de Remich, Bettembourg, Dudelange ou Rumelange, explicou ao Contacto Jean Weil, bourgomestre da comuna. Haverá um transporte escolar para ir buscar estes alunos às outras localidades e terão também acesso aos serviços de Educação e de Apoio (SEA).

A antiga escola fundamental de Faubourg vai ser agora uma escola regional para alunos refugiados da Ucrânia.

Os alunos serão distribuídos por sete ou oito turmas, com 20 alunos cada, e as aulas serão lecionadas em inglês, estando o projeto educacional a cargo da escola internacional pública de Mondorf-les-Bains.

Entre o pessoal escolar pretende-se que haja também pessoas ucranianas, ou com conhecimentos do idioma para apoiar os novos alunos que não dominam os idiomas do Grão-Ducado. As contratações para docentes e resto do pessoal estão também a decorrer.

Uma "escola intermédia"

A intenção é que esta seja uma "escola de passagem, intermediária, destinada às crianças cujas famílias refugiadas continuem a pensar em regressar à Ucrânia depois da guerra terminar", explicou ao Contacto Jean Weil.

Já as famílias que desejam continuar a residir no Grão-Ducado podem inscrever os filhos nas outras escolas internacionais ou locais adaptadas também para receber os alunos ucranianos, onde depois de um primeiro período possam integrar o ensino normal. Os pais e familiares refugiados podem, assim, escolher em que escola querem matricular os filhos, entre as internacionais públicas ou as das comunas.

Até agora terão chegado ao Luxemburgo cerca de 1.500 crianças ucranianas em idades escolar, das quais 900 estão já referenciadas, segundo o Ministério da Educação. O estabelecimento de Faubourg será a nova escola para 160 destes novos alunos.



"Vamos fazer o nosso melhor para acolher os alunos na escola e reunir todos os esforços para que tenham uma estadia o mais agradável possível no Luxemburgo", dadas as circunstâncias "terríveis em que saíram do seu país e vieram para o Grão-Ducado, refugiadas. E a situação ainda permanece horrível, em guerra", lembrou o burgomestre de Kayl.

As escolas de acolhimento das crianças ucranianas. Photo: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

"Por agora Kayl acolhe cerca de 12 famílias de refugiados, sobretudo que têm familiares ucranianos na nossa comuna, mas o número está a aumentar pois continuam a chegar mais, aqui e ao país", realçou Jean Weil.

Esta semana os primeiros 76 alunos refugiados ucranianos iniciaram já as aulas em várias escolas fundamentais, internacionais públicas e locais do Grão-Ducado. Também as várias creches e liceus do país se reorganizaram para acolher os novos estudantes.



O Ministério da Educação disponibiliza no seu site oficial todas as informações necessárias para a inscrição das crianças refugiadas nas escolas do Luxemburgo.

