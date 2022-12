O incêndio de terça-feira, na Rue du Commerce, tirou a vida a um menino de seis anos e deixou dez pessoas feridas.

Tragédia

Comuna de Kayl angaria fundos para vítimas de incêndio mortal

O incêndio de terça-feira, na Rue du Commerce, em Kayl, tirou a vida a um menino de seis anos, fez dez feridos e destruiu as casas de várias famílias. Os bombeiros trabalharam toda a noite e parte da manhã para extinguir as chamas.

No seguimento de um apelo da comuna no Facebook, gerou-se, quase de imediato, uma onda de solidariedade por parte dos habitantes, que se têm juntado para ajudar as vítimas do incêndio e doar materiais necessários à reconstrução e peças de vestuário.

Vítima mortal do incêndio de Kayl é uma criança de 6 anos As chamas causaram ainda uma dezena de feridos.

Na publicação, os munícipes são convidados a entrar em contacto com a autarquia por e-mail (commune@kayl.lu) para coordenar a ajuda e perceber melhor que bens já foram entregues e o que é que ainda faz falta.

Quem quiser ajudar deverá enviar uma mensagem com os seus dados de contacto e o tipo de doação que pretende fazer (roupa, mobiliário, etc). De acordo com a comuna, a associação Käl-Téiteng Hëlleft asbl é responsável pelas doações de dinheiro.

Pode consultar mais informações sobre esta ação de solidariedade aqui.

