A autarquia quer saber que fez a transferência do dinheiro em falta para uma conta que não é da comuna.

Comuna de Hesperange apresenta queixa por desvio de fundos

A autarquia quer saber que fez a transferência do dinheiro em falta para uma conta que não é da comuna.

A comuna de Hesperange apresentou queixa na Justiça por um alegado desvio de fundos públicos, falsificação de documentos e uso desses mesmos documentos.

De acordo com um comunicado divulgado hoje no site daquela comuna, o burgomestre e o colégio de vereadores referem que apresentaram uma queixa contra desconhecidos no Tribunal.

O caso foi descoberto depois de os serviços financeiros [da autarquia] terem dado conta de que o dinheiro de um devedor da comuna tinha sido transferido para uma conta que não era da autarquia.

Alegando o sigilo das investigações e a presunção de inocência, os responsáveis da comuna de Hesperange não adiantaram mais dados, acrescentando apenas que não foi ainda identificada a pessoa que ordenou a transferência.

O caso está agora nas mãos de um juiz de instrução que irá decidir do seguimento a dar a esta queixa.