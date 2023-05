O motivo está relacionado com o número de candidatos inscritos para o conselho municipal.

Comuna de Bourscheid não quer ir a votos em junho

A comuna de Bourscheid apresentou esta sexta-feira uma proposta à ministra do Interior, Taina Bofferding, para não ir a votos nas eleições comunais de 11 de junho. O motivo está relacionado com o número de candidatos que é exatamente o mesmo - 9 - aos lugares disponíveis para o conselho municipal de Bourscheid.



"A administração municipal de Bourscheid informa os habitantes do município que o número de candidatos (9) não supera o dos mandatos (9) e que os candidatos devem ser declarados eleitos", pode ler-se no site oficial do munícipio.

Apesar de faltarem cinco semanas para as eleições autárquicas, o destino desta pequena comuna do cantão de Diekirch fica, assim, decidido, mantendo a estrutura atual e com Ane Nickels-Theis como burgomestre.

Este não é caso único. Bourscheid é um dos seis municípios em que não houve mais candidatos do que vagas disponíveis.

É o caso de Vichten, onde o português Luís Mendes Gomes decidiu candidatar-se, pela primeira vez, e já foi eleito. "É estranho ser candidato e não ir a votos, mas já estou cheio de vontade de começar a trabalhar", contou ao Contacto este luso-luxemburguês.





