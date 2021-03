O alerta sobre este produto da marca Fazenda Tupelo à venda nestes supermercados foi lançado sexta-feira à noite pela Segurança Alimentar do Luxemburgo.

Comprou este rolo de peru no Aldi? Não o consuma, pode conter salmonela

Os supermercados Aldi comunicaram à Segurança Alimentar do Luxemburgo que os Rolos de carne de Peru da marca Fazenda Tupelo que tem à venda podem conter salmonela, a bactéria causadora das principais infeções por consumo de alimentos, e as autoridades lançaram o alerta sexta-feira à noite aos consumidadores.

O produto em questão são os rolos de peru da marca Fazenda Tupelo, de 700 g com validade até 11/12/2021, e com referência RPS 27615 09:46, indica o comunicado da Segurança Alimentar no Luxemburgo.

A bactéria salmonela pode causar sintomas como náuseas, vómitos, cólicas abdominais, diarreia, febre e dor de cabeça, entre 6 a 72 horas após o consumo, indica o comunicado da Segurança Alimentar. Esses sintomas podem ser agravados em crianças pequenas, pessoas com sistema imunológico deficiente e idosos.

As autoridades aconselham as pessoas que consumiram este rolo de peru Fazenda Tupelo do Aldi e apresentem estes sintomas para consultar um médico, informando-o sobre este consumo e a possível presença da salmonela.





