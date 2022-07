Os preços continuam a aumentar, mas há comunas onde o metro quadrado da habitação custa menos de metade do preço do que nos locais mais caros. Veja os preços em todo o país.

Imobiliário

Comprar casa. Quais as comunas mais caras e mais baratas do Luxemburgo?

O Observatório da Habitação do Luxemburgo divulgou esta semana o preço por metro quadrado das casas em segunda mão e a estrear em todas as comunas do país.

O Observatório da Habitação do Luxemburgo divulgou esta semana o preço por metro quadrado das casas em segunda mão e a estrear em todas as comunas do país.



Os preços continuam a disparar com valores mais de 12% superiores aos do ano passado, por isso, na hora de decidir adquirir uma casa, o melhor é analisar o mercado e saber onde pode comprar mais barato.

Atualmente, o preço afinado médio nacional por metro quadrado é de 8.344 euros para as casas já construídas (podendo chegar aos 12.900 euros), e 8.887 euros para as que ainda estão em construção (aqui pode chegar aos 14.800 euros). Acontece, contudo, que na realidade os valores de venda no mercado revelam-se sempre superiores.

As comunas mais caras

A cidade do Luxemburgo continua a ser a mais cara do país, segundo os dados do Observatório da Habitação analisados entre abril de 21 até março de 2022. Aqui o preço por metro quadrado médio é de 11.413 para casas existentes (podendo chegar aos 14.800) e 13.829 euros para habitações a estrear. Há casos em que este valor atingiu os 17.800.

Nas casas já construídas as comunas de Bertrange (13.520 por metro quadrado) e Strassen (10.312).

Sempre a subir. Preço das casas aumenta 12,8% num ano Já os apartamentos ainda em construção valem menos. Saiba porquê.

Para os apartamentos que ainda estão em construção, Bertrange (13.520 euros) e em terceiro, Walferdange (12.510 euros por metro quadrado).

E as mais baratas?

Para casas construídas a comuna de Winseler oferece valores a menos de metade do preço da cidade do Luxemburgo, 4.877 euros por metro quadrado. Weiwampach (5.387) e Wiltz (5.419) são as outras duas comunas com os preços mais baixos do país.

No mercado dos apartamentos novos, ainda em construção, é também no norte do país onde comprar casa é mais barato, são vendidas por menos de metade do preço por metro quadrado do que na capital. A comuna que oferece valores mais baixos é Weiswampach, com um preço de 5.276 por metro quadrado, depois Parc Hosingen (5.764) e Grosbous (6.001 euros por metro quadrado).

