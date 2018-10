O estudo mais recente do atHome.lu mostra que é cada vez mais caro comprar casas e apartamentos no Luxemburgo. O custo médio do metro quadrado dos apartamentos chega aos 5.390 euros. Arrendar um estúdio ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos 1000 euros.

Comprar casa no Luxemburgo custa em média quase 800 mil euros

Está cada vez mais caro. Comprar casa no Luxemburgo custa, em média, 764.860 euros. Se a opção for um apartamento, é preciso desembolsar quase meio milhão (460.983 euros).

Segundo os mais recentes dados do portal atHome.lu, o preço médio do metro quadrado de uma casa ronda atualmente os 4.308 euros. Se se tratar de um apartamento, o montante sobe para os 5.390.

Os preços de venda registam assim um aumento de 8%, no caso dos apartamentos, e de 9%, no que toca às casas.

Arrendar um estúdio (T0) custa agora, em média, 1.009 euros por mês. É a primeira vez que a barreira dos mil euros é ultrapassada.

O montante sobe para 1.486 se se tratar de um apartamento e para 2.740 no caso de uma casa, de acordo com o portal de compra e venda de apartamentos e casas.

Nos últimos 12 meses, as rendas registaram um aumento mais pronunciado em relação aos anos anteriores. As rendas dos apartamentos subiram 5%, ao passo que as das casas cresceram 6%. à exceção das casas de três e quatro quartos, este aumento abrange todos os tipos de apartamentos e casas.

Importa lembrar que os dados do atHome.lu têm como base os anúncios divulgados na plataforma e que uma grande parte deles diz respeito à região centro, algo que poderá fazer com que a média dos preços seja tão elevada.

Diana Alves