Compra de drogas na Internet está a crescer no Luxemburgo

A Internet está a facilitar o acesso a novas drogas sintéticas no Luxemburgo, de acordo com o Ministério da Saúde. No âmbito da apresentação do novo plano nacional de luta contra as drogas ilícitas, esta semana, o ministério chamou a atenção para alguns desenvolvimentos recentes no que toca aos hábitos de consumo. Um deles diz respeito ao fenómeno das novas drogas sintéticas e à sua crescente disponibilidade.

O relatório do Ministério da Saúde frisa que o acesso a estas substâncias é “largamente facilitado pela Internet”, assim como pela dark web. O ministério alerta que para muitos destes produtos, os efeitos a médio e longo prazo são ainda desconhecidos quer pelos consumidores quer pela comunidade científica. Citada pelo L’Essentiel, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, confirmou que a venda de drogas na Internet cresceu durante o confinamento, período durante o qual “muitos consumidores se abasteceram de forma virtual”.

Já de acordo com Alain Origer, coordenador nacional do serviço antidrogas, também citado pelo semanário, “há cada vez menos pessoas a procurar o seu traficante da esquina”. Segundo Origer, estas pessoas privilegiam as encomendas na Internet e, em muitos casos, não precisam sequer de aceder à dark web.

Outros desenvolvimentos recentes que estão a preocupar as autoridades dizem respeito ao desenvolvimento de novas redes de distribuição mais organizadas, à maior disponibilidade de cocaína no mercado nacional, à qualidade variável das substâncias à venda no mercado ilícito, ao aumento das concentrações de THC da canábis vendida no mercado ilícito e a tendência confirmada do consumo combinado de drogas (policonsumo).

As autoridades de saúde alertam ainda para o fenómeno da diversificação de produtos â base de fármacos para fins não terapêuticos. É o caso dos opióides sintéticos



