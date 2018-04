O Governo e Caixa Nacional de Saúde (CNS) estão neste momento a discutir a futura comparticipação dos tratamentos à base da canábis para que esta possa ser usada para fins terapêuticos no Luxemburgo.

Comparticipação da canábis medicinal em discussão

O Governo e Caixa Nacional de Saúde (CNS) estão neste momento a discutir a futura comparticipação dos tratamentos à base da canábis para que esta possa ser usada para fins terapêuticos no Luxemburgo.

Em sede de comissão parlamentar, a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, adiantou que a regulamentação dos reembolsos está neste momento a ser estudada pelo Executivo e pela CNS, no âmbito do projeto de lei que vai autorizar o uso da canábis medicinal no país.

Lydia Mutsch revelou ainda que a Agência de Canábis do Canadá será o futuro fornecedor do Luxemburgo. Contudo, a governante não explicou o motivo pelo qual o Grão-Ducado não vai recorrer à Áustria ou à Alemanha, os dois únicos países europeus com agências deste género.

O projeto de lei em discussão visa legalizar o uso da planta apenas para fins medicinais e não recreativos. O objetivo é que a substância seja usada para aliviar o sofrimento de pacientes atingidos por patologias como cancro, esclerose, doenças neurodegenerativas ou doenças crónicas dolorosas.

O projeto de lei foi aprovado em sede de Conselho de Ministro pelo Governo, no final de outubro do ano passado, mas terá ainda de ir a votos no Parlamento. Só depois entrará em vigor.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.