Como um reboque me trouxe o Pai Natal

Madalena QUEIRÓS

Eu sei que devia ter ficado em casa a montar a árvore de Natal. Mas a minha filha lá insistiu que tinha que ir comprar uma prenda de última hora. Era de aproveitar esta raridade: lojas abertas ao domingo no Luxemburgo. Sim porque só raras vezes acontece.

Custa a habituar a esta bizarria do Luxemburgo e países fronteiriços de terem todas as lojas fechadas ao domingo, com exceção das bombas de gasolina que podem ser verdadeiros supermercados. Está bem que é um desincentivo ao consumismo e um respeito pelo direito ao dia de descanso dos trabalhadores…

Mas tenho saudades dos centro comerciais abertos sete dias por semana, até às 11h00 da noite, como acontece em Portugal. Egoísmos de consumidora inveterada. Mas retomemos o fio à meada. Estava eu no parque de estacionamento - porque pelos vistos a prenda que a minha filha foi comprar era para mim e tem que ficar em segredo até as 23h55 da noite do próximo sábado – a ouvir entusiasmada o relato do Argentina- França. Quando tentei ligar o carro e… clique.

Depois de várias tentativas sem sucesso para ligar o carro, lá me convenci que tinha mesmo que ligar para a assistência em viagem, o serviço que considero ser o melhor amigo das mulheres. Em Portugal dizia que o ACP era o melhor amigo das mulheres. Aqui é o ACL ou a assistência em viagem do seguro do carro. Depois de todas as indicações de localização dadas à assistente que me atendeu pelo telefone, lá fiquei à espera. A minha filha apareceu, entretanto, prenda escondida num saco atirado para a bagagem do carro sem eu poder sequer adivinhar o que era. E eu já chateada que nem um peru a pensar que já tinha o Natal estragado, que ia pagar uma barbaridade por um arranjo complicadíssimo porque antes de “morrer”, o carro acendeu todas as luzes de avarias possíveis…

Quando aparece o reboque e lá de dentro sai o Philippe (soube depois o nome) vestido de… Pai Natal. Uma figura inesperada que me fez rir no meio de tanta desgraça. Depois de lhe explicar o que tinha acontecido, deixado o aquecimento e as luzes acesas, sem o motor ligado… Eu sei que não se faz, mas pronto. Lá tirou do reboque um carregador de baterias, ligou-o e pediu-me para ligar o carro. Em poucos segundos o automóvel já estava a trabalhar e eu a suspirar de alívio.

O Philippe lá me explicou que se vestia assim para deixar os clientes mais animados… e a verdade é que resulta. Não quis falar do jogo porque não gosta de futebol. Mas quando cheguei a casa a França lá tinha conseguido empatar com a Argentina e partíamos para o prolongamento…



