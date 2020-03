Paulette Lenert esclarece esta segunda-feira os cidadãos a partir das 15:00. Acompanhe no Contacto.

Como se está a organizar a saúde no Grão-Ducado? Ministra fala hoje ao país

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, faz esta segunda-feira uma nova conferência de imprensa a propósito da covid-19. Lenert estará acompanhada pelo presidente da Associação de Médicos e Médicos-Dentistas (AMMD, na sigla francesa), Alain Schmit.

Os dois esclarecerão a população sobre a orgnização do sistema de saúde luxemburguês em tempos de crise, e farão também um ponto de situação do pessoal médico durante a pandemia da covid-19. Como habitualmente, a conferência será transmitida em direto através de live streaming e poderá acompanhar no Contacto a partir das 15:00.

Luxemburgo já é o país com maior taxa de casos de coronavírus O número de contaminados subiu para 1.950 no Grão-Ducado.

Segundo o último balanço, o número de infetados no Grão-Ducado é de 1.950. O país ultrapassa a Islândia e regista agora uma média de 3,115 casos por cada milhão de habitantes.





