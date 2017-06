Como o incêndio de Pedrógão Grande se tornou "o inferno de que falavam na igreja"

Quando as portas do Inferno se abriram, no sábado, pelas duas da tarde, em Pedrógão Grande, o fogo tomou as aldeias esquecidas pelos holofotes políticos e mediáticos no resto do ano. Mas agora ninguém esquece: 17 de junho de 2017, a data que cobriu Portugal de luto.

Na Rua da Ribeira, em Pobrais, duas habitações vizinhas contam uma história sem moral. Na porta à esquerda, os moradores escaparam ao horror porque estavam fora da povoação, a passar o fim-de-semana. Na porta à direita, Manuel Figaldo e a mulher Aurora, o filho Fernando e a nora Arminda, todos acima da meia idade, tinham decidido o contrário: encontravam-se na casa de férias a passar o fim-de-semana. Com as chamas cada vez mais perto, meteram-se no automóvel e fugiram, só para encontrar a morte minutos depois, na N236-1, a que alguém já chamou a estrada mais triste, pelo número de pessoas (dezenas) que ali perderam a vida, encurraladas pelo incêndio, que deixou um rasto de destruição, com carros e corpos carbonizados.

“O inferno de que falavam na igreja quando eu era pequeno foi vivido ontem”, descreveu, no domingo, o presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves. Um fogo ávido, cruel e descontrolado que invadiu as ruas, campos e casas onde a existência de todos os dias já é por natureza mais difícil, pelo isolamento e falta de oportunidades. Nos concelhos do interior norte do distrito de Leiria penalizados pela desertificação e emigração, como é o caso de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, de onde tantos fugiram, muito antes desta tragédia, à procura de melhores condições de vida no estrangeiro, as chamas lançaram o pânico, primeiro, levaram a esperança, depois, e instalaram a dor, por fim. Uma imensa dor, quase impossível de medir, que tão depressa não vai desaparecer da memória individual e coletiva.



Em todos os lugares há perda e sofrimento.

Foto: Ricardo Graça

Em Pobrais, povoação com 30 habitantes, morreram 11 pessoas. Um homem sozinho na habitação que ardeu, os restantes 10 na N236-1, quando tentavam escapar: a família de Manuel Fidalgo, outra família também residente na Rua da Ribeira (Jaime e a mulher Fátima, o filho Ricardo e a companheira Ana) e duas primas, que eram madrinha e afilhada, ambas Anabela. Entre os sobreviventes, impressiona a coragem de Georgina Carvalho, de 77 anos, viúva, entregue a si própria e a uma fé sem reservas, quando o fogo lhe soprou ao ouvido. “Vinham troncos a arder no ar e caíam onde calhava. E depois espalhou-se”, recorda. “A primeira casa a arder foi aquela, morreu o rapaz que lá vivia”, aponta para a habitação alguns metros abaixo. Sem bombeiros, sem telefones, sem eletricidade, até a água secou nas mangueiras – o mal à solta por toda a parte e a população abandonada à sua sorte. “Nunca me enervei, nunca tive medo, entreguei-me a Deus”, garante Georgina.

Casa em chamas

Foto: Ricardo Graça

A angústia à distância

Paula Sá Carvalho vive no Luxemburgo e tem família em Pobrais, “uma tia paterna e alguns primos afastados”. No sábado, quando soube que o incêndio ameaçava a aldeia, a funcionária do Parlamento Europeu já não dormiu. Ligou dezenas de vezes para a tia, de 78 anos, mas o fogo destruíra tudo à sua passagem e os telefones não funcionavam. Só no domingo é que os moradores da aldeia conseguiram ligar os telefones a um gerador. Paula Carvalho pôde finalmente falar com a tia, Cesaltina Carvalho Cunha, ao princípio da tarde, e ficou a saber que tinha família entre os vivos e os mortos. “Houve duas primas que faleceram. Ficaram encurraladas na estrada quando tentavam fugir”, conta Paula Carvalho, que não esconde o alívio por a tia estar viva. “Está com problemas na garganta, porque inalou muito fumo, mas está viva. Não imagina o alívio. É uma pessoa de quem se gosta a quem não aconteceu nada, uma boa notícia no meio desta tragédia”.

Os tios foram emigrantes em Colónia, na Alemanha, e regressaram a Pobrais quando se reformaram. Quando se viram rodeados de chamas, decidiram ficar. “Não quiseram abandonar os animais nem a casa”, conta Paula. O tio, Manuel Cunha, de 83 anos, passou a noite a tentar apagar o fogo com baldes de água, sozinho, sem a ajuda dos bombeiros. “Felizmente tiveram o discernimento de não tentar fugir. Os que fugiram morreram na estrada”.

Nas aldeias que agora são pontos de referência num enorme manto negro de floresta ardida, os relatos de pânico e angústia acumulam-se como cinzas. Em todos os lugares há perda e sofrimento, mas povoações como Pobrais, Nodeirinho e Várzeas, por exemplo, perderam, cada qual, mais de uma dezena de habitantes. O balanço oficial do incêndio de Pedrógão Grande, divulgado na terça-feira, a meio da manhã, estava em 64 mortos (incluindo crianças, famílias inteiras e um bombeiro que faleceu no hospital depois de sofrer ferimentos no combate às chamas) e 157 feridos (dos quais sete em estado grave), o que o torna no mais violento e mortal fogo florestal num horizonte de várias décadas. No terreno chegaram a concentrar-se mais de 1.110 operacionais, apoiados por cerca de 400 veículos e quase dezena e meia de aviões e helicópteros. Mesmo assim, a área ardida é já superior a 26 mil hectares, qualquer coisa como o equivalente a 26 mil campos de futebol.



Há pelo menos duas centenas de desalojados. A resposta concentrou-se em cinco centros de apoio na região, por onde passa a enorme onda de solidariedade dos portugueses.

Foto: Ricardo Graça

De acordo com a Polícia Judiciária, o incêndio teve início na aldeia de Escalos Fundeiros, enfiada num pequeno vale no norte do concelho de Pedrógão Grande, causado por uma trovoada seca que cortou uma árvore ao meio – a fonte de ignição para vários dias e noites de sobressalto. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirma que há registo de descargas elétricas na zona de Pedrógão Grande no sábado, dia em que as temperaturas atingiram valores anormalmente elevados, a rondar os 40 graus, numa conjugação de fatores fatal, com humidades relativas baixas e ventos fortes, o combustível para a propagação das chamas a grande velocidade. Mas em Escalos Fundeiros nem todos acreditam na versão da Polícia Judiciária. “Não ouvi trovoada nenhuma”, garante Maria Rosa Onofre, de 74 anos, que tem a sua própria teoria. “É mão criminosa, só pode ser”.

Dali, as chamas galgaram quilómetros e quilómetros de montes e vales, arrasando quase tudo pela frente: Fontainhas, Troviscais, Mosteiro, Salaborda Velha e Salaborda Nova, Vale da Nogueira, Casal de Além, Vila Facaia, Várzeas, Barraca da Boavista, Nodeirinho e Pobrais, entre outras, foram as primeiras aldeias varridas pelo fogo. Povoações isoladas, estradas cortadas, incluindo o IC 8, a principal via de atravessamento da região, comunicações inacessíveis, postes e cabos de eletricidade tombados, eucaliptos e pinheiros sugados até ao chão, infra-estruturas reduzidas praticamente ao zero, desaparecidos e famílias sem contacto possível, num cenário de catásfrofe que levou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, a deslocarem-se para o epicentro dos acontecimentos. Todos correram riscos para alcançar, no sábado à noite, o posto de comando instalado na zona industrial de Pedrógão Grande, onde a comoção era evidente, com sentimentos à flor da pele e olhos humedecidos pelas lágrimas, à medida que as informações iam chegando do terreno.



Foto: Ricardo Graça

No domingo e na segunda-feira, o incêndio, que chegou a ter quatro frentes ativas, lavrou num território que incluía manchas dos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, obrigando a evacuar novas aldeias. Há pelo menos duas centenas de desalojados. A resposta concentrou-se em cinco centros de apoio social, psicológico e realojamento localizados em Avelar, Ansião, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, por onde passa também a enorme onda de solidariedade que os portugueses entretanto desencadearam, entregando comida, bebidas, roupas, medicamentos e donativos. Além dos bombeiros, Proteção Civil, GNR, Polícia Judiciária e PSP, a operação envolve elementos do Exército, autoridade florestal, Cruz Vermelha, autarquias, Polícia Marítima, Segurança Social e outras entidades especializadas na intervenção em ocorrências extremas.

Na terça-feira, ao final da manhã, continuava por extinguir o incêndio de Pedrógão Grande, mas já aconteciam missões de rescaldo e avaliação de prejuízos, enquanto as populações começavam, lentamente, a dar os primeiros passos na tentativa de reconstruir a normalidade. E agora? O governo promete investigar – alegadas quebras no sistema de comunicações do Estado (o Siresp), o não encerramento da estrada N236-1, o dispositivo e a estratégia de combate às chamas – e a população exige respostas: por que é que todos os anos o fogo mata em Portugal?

Cláudio Garcia, em Pedrógão Grande / Paula Telo Alves

