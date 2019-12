A ministra da Família, Corinne Cahen, não infringiu o código deontológico do governo. Esta é a conclusão do Comité de Ética.

Comité de Ética diz que Corinne Cahen não violou código de conduta

A ministra da Família, Corinne Cahen, não infringiu o código deontológico do governo. Esta é a conclusão do Comité de Ética.

No seu parecer, este organismo que foi chamado a pronunciar-se sobre o caso pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, após as acusações dirigidas à ministra Corinne Cahen, conclui que não há conflito de interesses.



Na origem das acusações contra a governante está um email que Corinne Cahen enviou do seu endereço profissional, em abril, à União dos Comerciantes da cidade do Luxemburgo (UCVL), no qual se queixava da "situação complicada em que se encontrava a sapataria familiar, por causa dos trabalhos de construção da linha do elétrico".

Os membros do Comité de Ética sublinham, contudo, que teria sido preferível a ministra enviar essa reclamação do seu email privado e não num correio eletrónico em que aparece o cabeçalho do ministério que tutela.

Não há portanto sanções contra a ministra, mas o Comité deixa uma recomendação ao primeiro-ministro: "instar Corinne Cahen a ser mais cautelosa e prudente" no futuro.

O Comité de Ética é composto por duas antigas ministras Colette Flesch (DP) e Marie-Josée Jacobs (CSV) e pelo antigo juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, Romain Schintgen.